Шойгу поручил довести до призывных комиссий разъяснения по предоставлению отсрочек от мобилизации

Глава Минобороны Сергей Шойгу Фото: кадр из видео

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу довести до призывных комиссий и военкоматов разъяснения по порядку предоставления отсрочек в рамках частичной мобилизации.

«По итогам селекторного совещания с руководящим составом вооруженных сил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу в кратчайший срок довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек отдельным категориям граждан», – говорится в Telegram-канале Минобороны России.

Как отметил глава ведомства, это касается в первую очередь обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих учебных организациях и получающим образование впервые.

Разъяснения по предоставлению отсрочек, касаются граждан, работающих в оборонно-промышленном комплексе, аккредитованных организациях в области информационных технологий, организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, а также системообразующих организациях в сфере информации и связи, в СМИ и в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Также Шойгу поручил Генштабу обеспечить мобилизованных в полном объеме необходимым имуществом и другими материальными средствами и исключить случаи нарушений прав граждан при проведении частичной мобилизации.

Как писал сайт KP.RU, россиян, которые призваны на срочную службу в армии, не отправят в зону проведения спецоперации на Украине.

В эфире радио "Комсомольская правда" военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал Сергею Мардану, как мобилизованные россияне смогут изменить ситуацию на фронте.