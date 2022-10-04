Великобритания ввела санкции против главы Херсонской области Елисеева

Великобритания ввела санкции против главы Херсонской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британские власти ввели санкции против главы Херсонской области Сергея Елисеева. Это следует из санкционного списка Соединенного Королевства, обновления в который были внесены во вторник 4 октября.

Ограничения подразумевают запрет на въезд на территорию Великобритании для Елисеева. Также, если в Соединенном Королевстве будут обнаружены принадлежащие чиновнику активы, они подлежат заморозке.

Уточняется, что рестрикции применены к Сергею Елисееву из-за того, что он якобы имеет отношение к «дестибилизации Украины».

Напомним, Великобритания ввела аналогичные санкции против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

Также сообщалось, что после проведения референдумов по вопросу вхождения в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Соединенные Штаты ввели дополнительные антироссийские санкции, а Великобритания запретила экспорт в Россию около 700 важных для экономики товаров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Запад извиниться за санкции против России и снять все ограничения.