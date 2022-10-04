Премьер-министр Израиля Яир Лапид председательствует на еженедельном заседании кабинета министров в Иерусалиме. Фото: REUTERS

Правительство Израиля заявило о готовности помогать Украине, но при этом соблюдать границы красных линий на Ближнем Востоке, исходя из соображений собственной безопасности. Об этом сообщил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский. Он считает, что Израиль, по сути, сидит на “пороховой бочке” и ему нужно вести осторожную политику.

"Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". Эти "красные линии" связаны с очень сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль, по сути, сидит на вершине пороховой бочки. Израилю нужно очень осторожно действовать и учитывать прежде всего интересы собственной безопасности", - приводит слова Бродского издание "РБК-Украина".

По его словам, Израиль оказывает, в первую очередь, гуманитарную поддержку Киеву. Речь идет о лечении украинских военных, которые были тяжело ранены на поле боя.

По всем вопросам в плане позиции по Украине мы, безусловно, являемся частью Запада, которая однозначно поддерживает Украину", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил понимание в связи с положением, в котором находится Израиль, однако, призывы по поставкам Киеву систем ПВО не исключал и встретил негодованием отказ Иерусалима поставлять оружие.

После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 года власти Израиля обратились с просьбой к своим авиакомпаниям нарастить рейсы в Россию. Правительство ожидает, что в ближайшие месяцы прибудут десятки тысяч репатриантов с еврейскими корнями. Премьер-министр Израиля Яир Лапид сказал, что страна выделит 90 миллионов шекелей на иммиграционную абсорбцию.