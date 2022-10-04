Испанский суд закрыл дело об экстрадиции блогера Шария на Украину

Суд в Испании закрыл дело об экстрадиции известного блогера Анатолия Шария на Украину Фото: из соцсетей

Суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции оппозиционного украинского блогера Анатолия Шария на родину, так как он покинул территорию страны. Соответствующее решение уже официально принято судебной инстанцией.

"От украинских властей поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого лица в Италии", - цитирует информагентство ТАСС судебное решение.

В связи с этим суд постановил "прекратить нынешнее судебное разбирательство в отношении Анатолия Шария".

Шарий был задержан в Испании в мае нынешнего года по запросу украинские властей. Киев потребовал от Мадрида выдать блогера, а до решения об экстрадиции - заключить его под стражу. Однако испанские силовики и судебные органы не увидели для этого никаких оснований и Шарий вскоре после задержания был отпущен на свободу.

Шарий подозревается в государственной измене. Кроме того, по мнению следователей СБУ, блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Сам Шарий утверждает, что поводом для его уголовного преследования стала высказываемая им критика в адрес украинского президента Владимира Зеленского, членов его команды и других высокопоставленных украинских силовиков. военных и политических деятелей.