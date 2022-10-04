Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Дольщики ЖК «Старт» получили ключи от своих квартир

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Дольщики проблемного ЖК «Старт» в Кемерово получили ключи от новых квартир. Новоселье отпразднуют 203 семьи. Строительство жилого комплекса началось еще в 2015 году, люди должны были заселиться через два года. Но застройщик «ЕСК Феникс-Строй» прекратил работы, оставив дольщиков без квартир. Дома удалось достроить благодаря вмешательству губернатора Сергея Цивилева.

«Поздравляю новоселов с нашей общей победой. Сегодня дольщики ЖК «Старт» получают ключи от своих квартир. После того как эксперты дали «добро» на достройку, к решению проблемы мы обратились в Фонд развития территорий. На достройку жилого комплекса было выделено более 450 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Сроки и качество работ были на строгом контроле Минстроя Кузбасса», - рассказал Сергей Цивилев.

Чтобы решить проблему с ЖК «Старт», в регионе впервые применили федеральный механизм защиты дольщиков. В Кузбассе создали Фонд защиты прав дольщиков, который и выступил новым застройщиком объекта.