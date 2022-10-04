Президент Молдавии Санду заявила пранкерам о готовности временно отдать часть страны Украине

Президент Молдавии Майя Санду в разговоре с пранкерами пообещала отдать Украине часть страны во временное пользование. Фото: REUTERS

Президент Молдавии Майя Санду рассказала российским пранкерам Вовану и Лексусу о готовности передать во временное пользование Украине часть молдавских территорий. Вован и Лексус выложили запись разговора с Майей Санду в Telegram во вторник 4 октября, она доступна здесь.

Пранкеры позвонили молдавскому президенту от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет», - сказала Майя Санду собеседнику, имея в виду село Джурджулешты в Кагульском районе Молдавии на границе с Румынией и Украиной. Санду напомнила «Шмыгалю», что такое предложение уже было сделано Украине молдавскими властями, и представители Украины провели осмотр упомянутой территории.

Также Санду поделилась с «премьер-министром Украины» проблемами, рассказав, что Молдова находится в шаге от тотального отключения газа и электричества и допустила возможность военной операции по деоккупации Приднестровья.

В администрации Санду назвали запись разговора президента с российскими пранкерами фальсификацией.

Ранее пранкеры Вован и Лексус от имени сэра Киева Кличко попросили мэра Вены передать украинцам недвижимость россиян. Градоначальник согласился в знак поддержки Киева взять поднять украинский флаг. Глава Минобороны Великобритании разоткровенничался в разговоре с российскими пранкерами настолько, что поставил под угрозу национальную безопасность своей страны.

Также сообщалось, что мэры Киева и Берлина усомнились в подлинности друг друга после пранков Вована и Лексуса. Виталий Кличко в ходе видеозвонка мэру Берлина ощупывал свою грудь, чтобы доказать, что это действительно он.