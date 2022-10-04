Политики Якутии поддержали вступление новых регионов в состав России

Представители различных политических сил республики убеждены, что главная задача сейчас – это защита наших сограждан и восстановление инфраструктуры новых субъектов Федерации.

«У России появилось четыре новых региона. Мы должны быть готовы принять жителей этих субъектов, защищать их интересы и работать во благо нашего общего будущего». , – сказал Руслан Платонов. Таких исторически значимых событий не было уже давно. Это важно не только для граждан вновь присоединённых регионов, но и для всех россиян. Мы все волновались за судьбу братского народа, поддерживали их воссоединение с Россией. Сейчас нам необходимо двигаться вперёд, чтобы обезопасить родную страну и её жителей», – сказал руководитель якутского исполкома «Единой России» Руслан Платонов.

Виктор Губарев, лидер КПРФ в Якутии, заявил, что вступление новых регионов в состав России –исторически выстраданное решение, и нет никаких сомнений в его поддержке не только россиянами, но и странами СНГ, в том числе жителями Украины.

«Президент при этом подчеркнул, что их волю мы защитим всеми возможными средствами, которые есть у Российской Федерации», – отметил Виктор Губарев.

Политик убежден, что «новые регионы вошли в состав нашей страны по воле людей, которые встали против агрессивной политики Запада. Сегодня провокации западных спецслужб и их наймитов, мечтающих поставить на колени Россию, не пройдут. Им не удастся посеять смуту и рознь».

Лидер ЛДПР в Якутии Гаврил Парахин считает, что для жителей регионов, вошедших в состав России, и наших военнослужащих это событие является огромной поддержкой.

«Граждане новых субъектов Российской Федерации сегодня получат гарантии безопасности, уверенность в восстановлении мирной жизни», – отметил Гаврил Парахин.

«Важно, чтобы мы слышали Президента страны, руководителей субъектов Российской Федерации, военкомов, которые готовят наших бойцов», – сказал лидер регионального отделения ЛДПР.