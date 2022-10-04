На польском аэродроме близ границы с Украиной заметили массовый поток самолетов НАТО

Самолет ВВС Италии. Папа Римский Франциск посещает Казахстан.
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Сайт Flightradar фиксирует на польском аэродроме Жешув массовую посадку самолетов НАТО. Аэродром находится недалеко от границ Украины. Согласно информации портала отслеживания полетов, воздушные суда альянса не единожды были замечены в пределах польского пограничного пункта.
29 сентября, пишет сайт Лента.ру, в Польшу из американского города Колумбус в штате Огайо прибыл Boeing 747-412 грузовой авиакомпании Kalitta Air. Ссылаясь на открытые источники, издание сообщает, что помимо прочего компания выполняет перевозки по заказу Минобороны США.
Также 30 сентября в районе аэродрома двигался транспортный самолет CASA C-295M испанских ВВС. Самолет летел в сторону Кракова.
“В тот день с аэродрома во французский Марсель осуществил вылет зарегистрированный на Украине Ан-124 «Руслан» арабской грузовой авиакомпании Maximus Air Cargo”, - пишет издание.
Кроме того, не так давно, в воздушном пространстве вдоль границ России, Белоруссии и Украины происходил мониторинг со стороны авиационной разведки ВВС США. Его также зафиксировал сайт Flightradar. Авиа-активность самолетов Вашингтона продолжалась несколько дней подряд.