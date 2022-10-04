На польском аэродроме близ границы с Украиной заметили массовый поток самолетов НАТО

Самолет ВВС Италии. Папа Римский Франциск посещает Казахстан. Фото: REUTERS

Сайт Flightradar фиксирует на польском аэродроме Жешув массовую посадку самолетов НАТО. Аэродром находится недалеко от границ Украины. Согласно информации портала отслеживания полетов, воздушные суда альянса не единожды были замечены в пределах польского пограничного пункта.

29 сентября, пишет сайт Лента.ру, в Польшу из американского города Колумбус в штате Огайо прибыл Boeing 747-412 грузовой авиакомпании Kalitta Air. Ссылаясь на открытые источники, издание сообщает, что помимо прочего компания выполняет перевозки по заказу Минобороны США.

Также 30 сентября в районе аэродрома двигался транспортный самолет CASA C-295M испанских ВВС. Самолет летел в сторону Кракова.

“В тот день с аэродрома во французский Марсель осуществил вылет зарегистрированный на Украине Ан-124 «Руслан» арабской грузовой авиакомпании Maximus Air Cargo”, - пишет издание.

Кроме того, не так давно, в воздушном пространстве вдоль границ России, Белоруссии и Украины происходил мониторинг со стороны авиационной разведки ВВС США. Его также зафиксировал сайт Flightradar. Авиа-активность самолетов Вашингтона продолжалась несколько дней подряд.