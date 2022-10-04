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В мире4 октября 2022 14:05

На польском аэродроме близ границы с Украиной заметили массовый поток самолетов НАТО

Flightradar фиксирует самолеты НАТО на польском аэродроме Жешув недалеко от Украины
Владимир РОМАНЕНКО
Самолет ВВС Италии. Папа Римский Франциск посещает Казахстан.

Самолет ВВС Италии. Папа Римский Франциск посещает Казахстан.

Фото: REUTERS

Сайт Flightradar фиксирует на польском аэродроме Жешув массовую посадку самолетов НАТО. Аэродром находится недалеко от границ Украины. Согласно информации портала отслеживания полетов, воздушные суда альянса не единожды были замечены в пределах польского пограничного пункта.

29 сентября, пишет сайт Лента.ру, в Польшу из американского города Колумбус в штате Огайо прибыл Boeing 747-412 грузовой авиакомпании Kalitta Air. Ссылаясь на открытые источники, издание сообщает, что помимо прочего компания выполняет перевозки по заказу Минобороны США.

Также 30 сентября в районе аэродрома двигался транспортный самолет CASA C-295M испанских ВВС. Самолет летел в сторону Кракова.

“В тот день с аэродрома во французский Марсель осуществил вылет зарегистрированный на Украине Ан-124 «Руслан» арабской грузовой авиакомпании Maximus Air Cargo”, - пишет издание.

Кроме того, не так давно, в воздушном пространстве вдоль границ России, Белоруссии и Украины происходил мониторинг со стороны авиационной разведки ВВС США. Его также зафиксировал сайт Flightradar. Авиа-активность самолетов Вашингтона продолжалась несколько дней подряд.