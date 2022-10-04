Украинские войска ударили из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, из шести выпущенных ракет три попали в переправу.

«В 16:40 преступный киевский режим выпустил по Антоновскому мосту шесть ракет HIMARS. Три были сбиты, а три попали в район моста. По предварительной информации, пострадавших нет», – рассказал журналистам представитель экстренных служб Херсона.

Напомним, ВСУ в конце сентября нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне.

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 25 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по гостинице в центре Херсона. Обстрел был совершен ранним утром, когда большинство из постояльцев спали. Многие посетители гостиницы – обычные граждане, среди них не было военных.