ВЦИОМ: 77% россиян доверяют итогам референдумов

В Москве состоялся концерт в честь присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Фото: REUTERS

Большая часть россиян доверяют итогам референдумов о вхождению ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России. По итогам опроса ВЦИОМ, это примерно 77% населения. При этом 75% - положительно отнеслись к присоединению новых территорий.

На сайте уточняется, что 52% россиян “положительно” отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а 23% - “скорее положительно”. И лишь 5% респондентов ответили, что относятся “скорее отрицательно”, 6% дали “определенно отрицательный”, а 12% отнеслись “безразлично”.

Касательно статистики по вопросу отношения к честности референдумов о вхождения в состав РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, ответы распределились следующим образом: 43% россиян считают, что референдумы прошли “безусловно честно”, еще 34% считают, что “скорее честно”, 5% отметили - “нечестно”, и 6% - “безусловно нечестно”.

О том, что референдумы проходили “хорошо знают” 80% россиян, 16% лишь “слышали об этих событиях” и 4% “первый раз” услышали во время опроса.

28 сентября 2022 года стали известны результаты голосования на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России. Явка на референдумах превысила даже самые смелые прогнозы. В ЛНР явка составила 92,6%, в ДНР - 97,51%, в Запорожской области - 85,4%, в Херсонской области -76,86%.

Позднее, 30 сентября, президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии заявил о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.