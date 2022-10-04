Американист Дробницкий назвал наивным предложение Илона Маска о повторных референдумах на Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Илон Маск предложил свой вариант разрешения конфликта на Украине. Инженер заключил, что Киеву не выйти победителем из ситуации, потому что Россия превосходит по численности население Украины.

А еще он уверен, что нужно провести повторные референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Американист Дмитрий Дробницкий уверен, что референдумы, которые предлагает провести Маск под наблюдением комиссии ООН, не приведут к миру. Это предложение эксперт называет наивным, так как оно не отображает реальную суть конфликта.

К тому же, часть промышленно-технологической элиты, к которой относится инженер, несмотря на определенный вес, не имеет рычагов влияния на внешнюю политику США.

Бизнес понимает, что санкции вредят всем сторонам, равно как и напряжение на Украине, но проблема скрыта гораздо глубже.

- В этом смысле Маск не самостоятелен и не пиарит свою кандидатуру, просто демонстрирует наличие у американской контрэлиты и такой позиции тоже. Идея о повторных референдумах выглядит предельно наивной, - заключил в беседе с NEWS.ru Дробницкий.