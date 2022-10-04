Совет Федерации предложил запретить импорт мяса в Россию

Сенатор Совфеда предложил запретить импорт мяса в Россию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одной из мер, которая позволит поддержать российских производителей мяса, может стать полный запрет на импорт мясной продукции. Об этом заявил во вторник 4 октября сенатор Евгений Савченко, который представляет в Совете Федерации Белгородскую область.

«Рекомендовать правительству России принять решение о полном запрете импорта мяса, в том числе из дружественных стран Южной Америки на территорию Российской Федерации», - цитирует предложение Савченко Интерфакс.

Сенатор предложил также создать дополнительный госрезерв мясных и мясорастительных консерв. Савченко считает, что подобные меры позволят поддержать отрасль, обеспечить сбыть около миллиона тонн излишков мяса птицы и свинины, создать стратегический продовольственный запас и создать инструмент для регулирования цен на рынке мясной продукции в будущем.

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