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Политика4 октября 2022 15:24

Генпрокурор России Краснов заявил, что Запад не скрывал намерений разрушить «Северные потоки»

Теперь Запад пытается обвинить в диверсиях в отношении газопроводов Россию, отметил он
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генпрокурор России Игорь Краснов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Генпрокурор России Игорь Краснов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Страны не скрывали своих намерений по разрушению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», считает генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении газопроводов «Северный поток». Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению», – заявил он на встрече с президентом Вьетнама Нгуеном Суаном Фуком.

Краснов отметил, что теперь Запад пытается обвинить в диверсиях в отношении газопроводов Россию. Генпрокурор РФ назвал такую позицию «полной шизофренией».

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Между тем Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».