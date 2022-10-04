"Молдовгаз" готов к переговорам о погашении долга перед "Газпромом"

Объект берегового примыкания газопровода Nord Stream 2 в Любмине Фото: REUTERS

Компания "Молдовагаз" готова предложить в ближайшее время механизм урегулирования спорных вопросов по историческому долгу Молдавии перед “Газпромом”. Об этом написал в своем телеграм-канале глава компании Вадим Чебан. Переговоры с акционерами “Газпрома” начнутся в ближайшее время, заявляет Чебан.

До 20 октября 2022 года АО "Молдовагаз” вызвался выполнить все обязательства по контракту перед ПАО "Газпром".

“Несмотря на отсутствие аудита указанной задолженности, АО "Молдовагаз" готово в ближайшее время провести переговоры с основными акционерами предприятия и выдвинуть конкретные предложения по урегулированию спорных вопросов", - написал Чебан в Telegram-канале.

Глава энергокомпании отмечает, что согласование механизма погашения исторической задолженности не выходит в рамки компетенции руководства "Молдовагаза".

"Хочу заверить потребителей, что газотранспортные и газораспределительные предприятия группы компаний "Молдовагаз" готовы к работе в режиме чрезвычайной ситуации, в строгом соответствии с национальным законодательством и решениями центральных органов власти Республики Молдова", - добавил Чебан.

Сегодня, 4 октября, “Газпром” направил предупреждение Молдавии. Если республика не погасит свои задолженности до 20 октября 2022 года, то компания прекратит поставку “голубого топлива”. В компании подчеркнули, что «Молдовагаз» на протяжении всего 2022 года регулярно нарушала условия контракта по срокам оплаты за поставленный газ.

Вчера, 3 октября, стало известно, что молдавские энергетические компании заключили договоры о поставках газа и электроэнергии из Румынии на случай перебоев с поставками из России. Госпредприятие "Энергоком" получило лицензию Румынского национального агентства по регулированию в энергетике и может покупать и продавать природный газ на румынском рынке.