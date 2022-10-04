МИД заявил, что Россия привержена заявлению о недопустимости ядерной войны

Неформальная министерская встреча в преддверии климатического саммита COP27 в Киншасе. Фото: REUTERS

Россия продолжает придерживаться заявлений, сделанных в январе вместе со странами “ядерной пятерки”. Об этом сообщила директор ДНКВ МИД РФ Владимира Ермакова во время обращения к Первому комитету ГА ООН, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов. Россия не допустит со своей стороны ядерного конфликта, говорится в обращении.

"Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере", - сказал Воронцов.

Ранее, на этом же мероприятии выступала представитель США замгоссекретаря Бонни Дженкин. Она подтвердила, что Вашингтон намерен придерживаться принципов, озвученных странами “ядерной пятерки”. США не допустят повторения гонки вооружений и любого многостороннего применения ядерного оружия.

3 января 2022 года лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Главы стран "ядерной пятерки" заявили о взаимоуважении интересов друг друга.