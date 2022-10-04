Украина подаст заявку на ускоренное внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО

Украина намерена просить ЮНЕСКО об ускоренном включении Одессы в список всемирного культурного наследия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО подготовила Украина. Об этом во вторник 4 октября сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Украины Александра Ткаченко.

«Мы подготовили и подаем досье на внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре», - заявил Ткаченко, добавив, что внесение Одессы в список всемирного культурного наследия позволит привлечь международное внимание к ее сохранению.

Напомним, в августе 2022 года Украина заявила о намерении попросить ЮНЕСКО включить исторический центр Одессы в перечень объектов всемирного культурного наследия. ЮНЕСКО привлекла ряд экспертов для последующего рассмотрения кандидатуры Одессы на заседании Комитета всемирного наследия.

Ранее сообщалось, что 1 июля 2022 года в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесли культуру приготовления украинского борща, отметив, что культура приготовления этого блюда «нуждается в срочной охране». В то же время в США оспорили исключительные права Украины на борщ.