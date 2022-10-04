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Политика4 октября 2022 16:50

Американцы встревожены потерянным видом Байдена во время визита в Пуэрто-Рико

В социальных сетях американцы сомневаются, что Байден может выдержать связанную с должностью президента нагрузку
Мария ПАВЛОВА
Американцы обеспокоились состоянием своего президента, посмотрев видео его визита в Пуэрто-Рико.

Американцы обеспокоились состоянием своего президента, посмотрев видео его визита в Пуэрто-Рико.

Фото: REUTERS

Американцев встревожило поведение Джо Байдена во время визита в Пуэрто-Рико. В социальных сетях они обсуждают видео RNC (Национальным комитетом республиканской партии), на котором президент США выглядит растерянным и не понимающим, каких действий от него ожидают.

На видео Джо Байден останавливается по пути к трибуне, растерянно оглядывается по сторонам и ищет что-то взглядом на полу. Пользователи Twitter выразили обеспокоенность его состоянием.

«Эта работа не для него», — резюмировал один из комментаторов.

Напомним, Байден посетил Пуэрто-Рико как один из регионов, наиболее сильно пострадавших от урагана «Ян».

Ранее психотерапевт Шуров увидел в шутках Байдена признаки деменции и слабоумия и предположил, что президент США принимает специальные медикаменты, поскольку уже «разваливается на глазах».

Чем на самом деле болен Джо Байден, рассказали эксперты здесь на KP.RU.