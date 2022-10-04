Россия представит в ООН резолюцию по контролю над вооружением

Мировые лидеры выступают на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

Россия выступит перед членами Первого комитета Генассамблеи ООН с предложением проекта резолюции об укреплении договоренностей по контролю над вооружениями. Об этом говорится в обращении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.

"Представим резолюцию "Укрепление и развитие систем и договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению". Рассчитываем на ее принятие консенсусом", – сказал Воронцов.

Проект предусматривает, в числе прочего, укрепление механизмов расследования применения химического и биологического оружия и актуализацию принципов и процедур, которые не обновляли “с момента их одобрения в 1990-м году". Замглавы отметил, что российская сторона ожидает широкую поддержку и сотрудничество в разработке деталей резолюции.

"РФ на протяжении десятилетий выступает за разработку юридически обязывающих норм по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) с гарантиями предотвращения размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью”, - добавил он.

На рассмотрение также вносится предложение по ограничению размещения оружия в космосе, а также “дальнейшим практическим мерам в области ПГВК”.

Первый комитет ГА ООН ведает вопросами разоружения и ограничения распространения оружия. Ежегодно страны вносят на обсуждение различные резолюции, которые, в случае одобрения, рассматриваются Генассамблеей ООН в декабре.

На днях Россия и США напомнили во время выступлений перед Первым комитетом ГА ООН, что придерживаются принципов стран “ядерной пятерки” о неприменении ядерного оружия и недопущении новой гонки вооружений.