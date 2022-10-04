Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины на 35 процентов в 2022 году

Всемирный банк заявил о сокращении экономики Украины на 35 процентов за 2022 год. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Экономика Украины сократится на 35 процентов в 2022 году. Об этом говорится в сообщении Всемирного банка, опубликованном во вторник 4 октября.

«В настоящее время прогнозируется, что экономика Украины сократится на 35% в текущем году», - прогнозирует Всемирный банк.

Аналитики банка отмечают, что факторами, отрицательно влияющими на украинскую экономику, являются разрушение производственных мощностей, сокращение числа рабочей силы и повреждение сельскохозяйственных земель.

Для восстановления и реконструкции производства, инфраструктуры и социального сектора Украине понадобится не менее 349 миллиардов долларов, что в полтора раза превышает размер экономики этой страны в 2021 году, отмечает Всемирный банк.

Напомним, в августе специалисты Киевской школы экономики оценили экономические потери Украины в 108 млрд долларов. Тем не менее в качестве необходимой суммы для восстановления Украины они назвали 750 млрд долларов.

Тем временем экономика Германии вследствие спецоперации на Украине и санкций в отношении России может потерять 260 миллиардов евро к 2030 году, следует из данных исследования Института занятости ФРГ (IAB).