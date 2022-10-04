Депутат Новиков заявил, что смены директора ЗАЭС не было, поэтому общение между ним и СБУ могло быть Фото: REUTERS

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что смены руководства Запорожской АЭС после установки контроля со стороны России над электростанцией не было, поэтому общение между сотрудниками и Киевом или СБУ могло быть.

«Никто не занимался сменой коллектива, потому что считалось, что эти люди выполняют профессиональные обязанности и должны это делать и дальше. Но та включенность, интегрированность, связанность руководителя Запорожской АЭС со структурами украинской власти и специальными органами в данном случае сказалась на принятии решений», — сказал он в беседе с Lenta.ru.

Гендиректор ЗАЭС после того, как состоялось вхождение соответствующих территорий в состав России, не готов продолжать свою профессиональную деятельность, убежден депутат.

Как напоминает RT, гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал СБУ информацию о происходящем на крупнейшем ядерном объекте Европы. Из-за его решения не было опубликовано обращение коллектива ЗАЭС к ООН и МАГАТЭ. Накануне Мурашова выдворили на подконтрольную киевскому режиму территорию «за осуществление деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ».

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