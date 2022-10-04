МИД России вызвал посла Казахстана Кошербаева после возвращения в Астану украинского посла

В МИД России вызвали посла Казахстана из-за возвращения в Астану призывавшего убивать русских посла Украины Врублевского. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев вызван в МИД России в связи с возвращением в Казахстан украинского посла Петра Врублевского. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, ранее украинский дипломат, находясь в Астане, опубликовал шокирующее видео, в котором заявил, что задачей Украины является убийство как можно большего количества русских.

«Тогда российская сторона незамедлительно потребовала высылки «дипломата». В ответ было обещано, что П.Ю.Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки», - напомнила Захарова.

Официальный представитель МИД заявила, что Казахстан не выполнил обещание по выдворению Врублевского.

«Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии», - отметила Захарова.

Ермеку Кошербаеву в российском МИД было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации, добавила она, напомнив, что УК Республики Казахстан предусматривает до семи лет лишения свободы за разжигание национальной розни.

Ранее бывший спикер Верховной Рады и некоторое время даже глава государства Андрей Турчинов призвал к геноциду русских на Украине и в России.