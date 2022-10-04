В НАТО призвали КНДР прекратить ядерную и ракетную программы

Верховное народное собрание, парламент Северной Кореи, собирается в Пхеньяне. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Северную Корею отказаться от ядерной и ракетной программы и начать дипломатическое урегулирование. Представитель НАТО также осудил в Twitter запуск КНДР баллистической ракеты.

"Я решительно осуждаю опасные и приводящие к дестабилизации испытания ракет Северной Кореей, которые нарушают резолюции СБ ООН. КНДР должна прекратить свои ядерную программу и программу баллистических ракет, приступить к дипломатическим усилиям", - написал Столтенберг.

Утром 4 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Она пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. В Японии сработала экстренная система предупреждения из-за запуска ракеты КНДР. Жителей северных районов Японии призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю из-за запуска ракеты КНДР.

На прошлой неделе КНДР провела несколько ракетных пусков. Все ракеты, согласно оценкам различных экспертов, были баллистическими, высота полета которых составляла около 50 километров, а дальность - от 300 до 400 километров. Отмечается, что некоторые из них летели по нестандартной траектории.

Россия при этом заявила о новом проекте резолюции по контролю вооружения, который будет представлен перед Первой комиссией ГА ООН в ближайшее время.