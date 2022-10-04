Русофил Веселинов рассказал, что народ Болгарии хочет дружить с Россией: "Одна ментальность, практически один язык" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Сообщества русофилов Болгарии Младен Веселинов заявил, что самый близкий народ для болгарского народа — это российский народ.

"Без сомнений. Одна ментальность, практически один язык, религия одна и та же. Так что, надеюсь, все скоро будет очень хорошо. <...> Народ болгарский понимает, что происходит, помнит нашу общую историю, то, что Россия два раза нас освобождала. Так что у большинства людей нет сомнений, что это пропаганда, которая ведется у нас против России", - сказал он в беседе с "Ридусом".

Веселинов также отметил, что Болгария сейчас не является независимым государством.

"Политика Болгарии полностью предательская по отношению к России. Это факт, к сожалению", - добавил русофил.

Ранее сообщалось, что примерно половина населения Болгарии поддерживает политику России. Об этом сообщает радиостанция BNR со ссылкой на данные социологического агентства Alpha Research. Социологи выяснили, что одна половина респондентов выразила поддержку возможного курса на сближение с Кремлем, в то время как другая - высказалась за следование антироссийской политики Европы.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Болгарии Румен Радев распустил правительство республики, назначив служебный кабмин, а также объявил досрочные парламентские выборы. До выборов временный кабмин возглавит Гылыб Донев, которое ранее занимал должность министра труда в служебных правительствах.