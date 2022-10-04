Замглавы Херсонской администрации Стремоусов заявил о пресечении продвижения ВСУ на территории региона

Стремоусов заявил, что наступление украинских войск на Херсонском направлении остановлено. Фото: Александр КОЦ

Попытки продвижения украинских войск на Херсонской линии пресечены. Об этом заявил во вторник 4 октября замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов, отметив, что небольшие продвижения украинских националистических формирований наблюдаются на северном направлении.

«На Херсонском направлении, с позиции севера, есть определенные продвижения украинских нацистов», - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.

Замглавы администрации отметил, что украинские войска пользуются помощью стран блока НАТО.

«Нельзя забывать, что против нас не украинские нацисты воюют, а практически вся НАТО со всей системой, спутниками и летальным оружием, которое в полной мере используется сегодня на территории Херсонской области», - сказал Стремоусов.

О том, как военнослужащие псковской дивизии ВДВ сорвали наступление спецназа ВСУ в Херсоне, читайте здесь на КP.RU.

Ранее власти Херсонской области сообщили об отражении атаки десанта ВСУ со стороны Черного моря.

Также в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы России уничтожили на Купянском направлении до 100 украинских военных и иностранных наемников.

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