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Политика4 октября 2022 18:43

Замглавы Херсонской администрации Стремоусов заявил о пресечении продвижения ВСУ на территории региона

Ситуация на Херсонской линии фронта некритичная
Мария ПАВЛОВА
Стремоусов заявил, что наступление украинских войск на Херсонском направлении остановлено.

Стремоусов заявил, что наступление украинских войск на Херсонском направлении остановлено.

Фото: Александр КОЦ

Попытки продвижения украинских войск на Херсонской линии пресечены. Об этом заявил во вторник 4 октября замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов, отметив, что небольшие продвижения украинских националистических формирований наблюдаются на северном направлении.

«На Херсонском направлении, с позиции севера, есть определенные продвижения украинских нацистов», - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.

Замглавы администрации отметил, что украинские войска пользуются помощью стран блока НАТО.

«Нельзя забывать, что против нас не украинские нацисты воюют, а практически вся НАТО со всей системой, спутниками и летальным оружием, которое в полной мере используется сегодня на территории Херсонской области», - сказал Стремоусов.

О том, как военнослужащие псковской дивизии ВДВ сорвали наступление спецназа ВСУ в Херсоне, читайте здесь на КP.RU.

Ранее власти Херсонской области сообщили об отражении атаки десанта ВСУ со стороны Черного моря.

Также в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы России уничтожили на Купянском направлении до 100 украинских военных и иностранных наемников.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 октября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.