Дмитрий Азаров пообщался с волонтерами движения «Шьем для наших» в Тольятти

Участники движения рассказали губернатору о своей деятельности и дальнейших планах. Фото: Юлия Рубцова

Во вторник, 4 октября, глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с участницами движения «Шьем для наших». Встреча состоялась в рамках рабочей поездки в Тольятти. Волонтеры рассказали губернатору о своей деятельности и дальнейших планах.

Проект «Шьем для наших» объединил мам, студенток, пенсионеров – всех тех, кто хочет помочь воинам, защищающим мир на Донбассе. На добровольных началах участники движения шьют термобелье, флисовые кофты, футболки, подшлемники, балаклавы, вяжут теплые носки и шапки. В дальнейшем эти вещи отправятся в зону СВО – соответствующая договоренность с военкоматом уже есть.

Движение «Шьем для наших» существует всего неделю, но уже объединило сотни неравнодушных граждан.

– Нас становится все больше и больше. Многие шьют дома, а потом приносят. Те, кто работает, трудятся в свободное время, даже по ночам. Я шью после занятий, часто мои ученицы подключаются. Мы видим, что люди хотят помогать, – рассказала куратор проекта Ирина Сергеева.

Помощь волонтерам оказывают и другие жители Автограда: приносят ткани и расходные материалы, переводят деньги на закупку. К работе подключились дети – они пишут письма солдатам, которые волонтеры вложат в упаковки с одеждой. Участники движения выразили уверенность, что это поддержит солдат.

– Когда мы отправляли детские рисунки, письма безымянному бойцу, мы получили отклик наших защитников. Здесь, в мирных условиях, это одно, а там, на передовой, совсем другое – отклик очень душевный, – подчеркнул в ответ Дмитрий Азаров.

По словам волонтеров, проект становится все масштабнее. Сейчас им необходимо более просторное помещение и дополнительное оборудование для шитья. Поддержку проекту в этом направлении окажут региональные власти.

– Мы точно вам поможем. Спасибо, что взялись и делаете святое дело по зову души, по жару сердец, – заявил губернатор Самарской области.