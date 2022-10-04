Белый дом подтвердил намерение Байдена участвовать в президентских выборах 2024 года

Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок и участвовать в президентской гонке в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер во вторник 4 октября во время регулярного брифинга.

«Я просто повторю, президент много раз говорил, и я много раз говорила: президент намерен баллотироваться», - заявила официальный представитель Белого дома в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что собирается избираться на второй срок. Байден сказал: «Я собираюсь сделать это еще раз… Я собираюсь».

Тем временем американцы встревожены потерянным видом и странным поведением Байдена во время визита в Пуэрто-Рико. В социальных сетях американцы сомневаются, что Байден может выдержать связанную с должностью президента нагрузку.