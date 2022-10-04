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Политика4 октября 2022 18:58

Белый дом подтвердил намерение Байдена участвовать в президентских выборах 2024 года

Пресс-секретарь Байдена заявила, что президент намерен баллотироваться на второй срок
Мария ПАВЛОВА
Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок.

Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок и участвовать в президентской гонке в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер во вторник 4 октября во время регулярного брифинга.

«Я просто повторю, президент много раз говорил, и я много раз говорила: президент намерен баллотироваться», - заявила официальный представитель Белого дома в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что собирается избираться на второй срок. Байден сказал: «Я собираюсь сделать это еще раз… Я собираюсь».

Тем временем американцы встревожены потерянным видом и странным поведением Байдена во время визита в Пуэрто-Рико. В социальных сетях американцы сомневаются, что Байден может выдержать связанную с должностью президента нагрузку.