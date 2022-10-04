Россияне могут лишиться доступа к некоторым функциям YouTube Фото: Иван МАКЕЕВ

Россияне могут лишиться доступа к некоторым функциям YouTube. Сервис обещает сделать опцию 4К частью платной подписки Premium.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков объясняет, что проблемы могут возникнуть из-за сложностей с оплатой. Многие зарубежные сервисы приостановили оплату от пользователей из России. По понятным причинам, иностранные компании не спешат решать проблемы российских пользователей.

В связи с этим эксперт делает вывод, что проблемы могут возникнуть и с 4К-контентом на YouTube.

Некоторые компании уже стали отключать сервисы быстрой загрузки для наших пользователей. По такому пути пошел Netflix, не исключено, что аналогичным образом поступит YouTube.

- Тогда просмотр 4К-видео станет проблематичным из-за инфраструктурных особенностей сервиса», – сказал Кусков «Газете.Ru».

Тем временем, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал призыв спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии.

В России впервые сократился мобильный интернет-трафик. Во II квартале 2022 года по сравнению с январем–мартом он уменьшился почти на 2,5%, свидетельствуют данные Минцифры, пишет газета "Известия".