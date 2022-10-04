Законопроект об отсрочке от мобилизации для родителей детей-инвалидов внесен в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для родителей детей-инвалидов. Фото: Раиса ЮДИНА

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для россиян, воспитывающих ребенка-инвалида или ухаживающих за инвалидом с детства первой группы. Инициаторами стали депутаты от «Справедливой России – За правду».

Законопроект предполагает отсрочку для обоих родителей. Депутаты объясняют необходимость этого тем, что в случае призыва в рамках частичной мобилизации одного из родителей ребенка-инвалида второй будет вынужден устраиваться на работу и не сможет ухаживать за ребенком.

В отношении таких семей должны быть предусмотрены законодательные меры о праве отсрочки от призыва на военную службу в отношении обоих родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, считают авторы законопроекта.

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