Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа в 1,9 млрд евро за поставки газа

Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей за газ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская компания «Газпром» по просьбе Венгрии предоставила этой стране отсрочку платежа за поставки газа на сумму 1,9 млрд евро. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Эксперты агентства подсчитали, что зимой Венгрия, предположительно, должна будет заплатить за российский газ порядка 4 млрд евро, не считая отсроченного платежа.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет поддерживать санкции против «Газпрома». Он уточнил, что Будапешт не допускает даже обсуждение вопроса газового эмбарго.

После этого Венгрия договорилась с «Газпромом» о дополнительных поставках газа с 1 сентября 2022.

Также сообщалось, что компания «Молдовагаз» предложит «Газпрому» механизм погашения исторической задолженности республики до 20 октября 2022 года.