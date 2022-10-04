Захарова назвала позицию Дании по диверсиям на «Северных потоках» гадкой и противозаконной

Захарова назвала позицию Дании по инцидентам на "Северных потоках" гадкой и противозаконной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гадкой и противозаконной назвала позицию властей Дании в связи со взрывами на нитках газопровода «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала действия главы датского МИД Йеппе Кофода, который поручил представителям Дании в Нью-Йорке отказаться от участия в созванном Россией 30 сентября специальном заседании СБ ООН, на котором и предполагалось предметно обсудить ситуацию, объяснив это тем, что Россия якобы собирается «отвлечь внимание от событий на Украине» в ходе дискуссии об инциденте с «Северными потоками».

Дипломат напомнила, что Россия начала говорить о заинтересованности ряда иностранных государств в уничтожении газопроводов только после того, как польский евродепутат публично поблагодарил США за этот инцидент и привела ряд других аргументов.

«С критикой позиции Кофода выступили, что характерно, ведущие датские юристы-международники, которые отметили, что в международном праве не существует норм, позволяющих отстранить Россию, как собственника газопроводов, от расследования», - резюмировала Мария Захарова.

Тем временем китайцы обвинили Швецию в попытке обмана из-за решения закрыть район утечки из «Северных потоков».

Ранее американский экономист Сакс допустил причастность США и Польши к диверсии на «Северных потоках». Эксперт напомнил, что Вашингтон ранее угрожал «так или иначе покончить с «Северным потоком».

Также ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что от аварии на газопроводах «Северный поток» выиграли, прежде всего, США. Эксперт отметил, что после диверсии на газопроводах рухнули последние мосты между Россией и США.

О том, кому выгодна авария на «Северных потоках», читайте здесь на KP.RU.