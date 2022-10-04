Маск предложил возобновить сделку по покупке Twitter

Илон Маск заявил о намерении возобновить сделку по покупке "Твиттера". Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании. Об этом пишет Bloomberg во вторник 4 октября.

По информации источников агентства, компания получила письмо от Илона Маска с предложением купить Twitter «по изначальной стоимости в 54,2 доллара за акцию».

Напомним, первоначально основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель-миллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Эту информацию подтвердили в компании Twitter.

Первым делом Илон Маск предложил сделать из офиса Twitter приют для бездомных и пригрозил вслед за Twitter купить Coca-Cola, «чтобы вернуть в нее кокаин».

Позднее Маск заявил о приостановке сделки по приобретению социальной сети Twitter до проверки данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети.

После этого Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы заставить себя купить.