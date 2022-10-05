Студия CD Projekt RED анонсировала семь новых игр во вселенных Cyberpunk 2077 и «Ведьмака» Фото: REUTERS

Польская студия CD Project RED поделилась планами на ближайшее будущее. Согласно анонсу, фанатов ждет сиквел Cyberpunk 2077, три проекта по «Ведьмаку» и другие игры. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на заявление компании.

Пока грядущие проекты носят кодовые названия. Например, Orion — это продолжение Cyberpunk 2077, над которым работает внутренняя команда CD Project RED. Дата выхода новой части пока не раскрывается. Разработчики также напомнили о сюжетном дополнении для игры под названием Phantom Liberty, которое выйдет в 2023 году.

Также студия анонсировала новую трилогию во вселенной «Ведьмака». Первая игра новой саги с кодовым названием Project Polaris разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Проект был анонсирован еще в марте 2022 года.

По вселенной «Ведьмака» анонсировали еще один проект с кодовым названием Canis Majoris. Это будет крупная RPG от сторонней студии, которая никак не связана с новой трилогией.

Ранее народные умельцы в Сети показали, как выглядел бы игровой процесс популярной компьютерной игры Cyberpunk 2077 с участием комедийного персонажа мистера Бина в исполнении британского актера Роуэна Аткинсона. Мистер Бин органично вписался в игровое действо, оказавшись в городе Найт-Сити. Он скрывался от преследователей, а также танцевал в клубе. Затем Бин встретился одним из главных персонажей игры — рокером Джонни Сильверхендом в исполнении Киану Ривза, рассказывает телеканал "360".

В марте 2022 года Польская студия CD Projekt RED, которая выпустила такие видеоигры, как «Ведьмак» и Cyberpunk 2077, объявила о приостановки продаж в России и Белоруссии. Запрет на реализацию тайтлов, как объяснили в компании, затронет цифровые и физические копий. Тем, кто уже купил копии игр, хотфиксы и патчи к ним, волноваться не стоит. Как заверила студия, уже приобретенные продукты продолжат работать. Авторы заявления выразили надежду «на понимание всех игроков, которых это затронет», передает "Пятый канал".