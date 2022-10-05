Шойгу поздравил сотрудников образовательных учреждений Минобороны РФ с Днем учителя Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил сотрудников образовательных учреждений Минобороны РФ с Днем учителя.

"Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Работа педагога требует огромного терпения, полной самоотдачи и постоянного совершенствования. Ваш самоотверженный труд и профессионализм позволяют российской военной школе успешно развиваться, осуществлять подготовку высокопрофессиональных кадров", - отметил глава российского военного ведомства

Шойгу также выразил уверенность, что предпринимаемые усилия помогут молодому поколению определить свои жизненные приоритеты, с пользой для общества реализовать себя на выбранном пути.

Кстати, у многих из нас этот праздник связан с воспоминаниями о бантах, букетах и советском прошлом. Кажется, это исконно наш, советско-российский праздник. А между тем, это не так: 5 октября День учителя в 2022 году отмечается в большинстве стран мира. И называется World Teachers’ Day.

И все-таки мы были первыми. Впервые праздник отметили в Советском Союзе еще в 1965 году, правда, поначалу он приходился на 29 сентября. Пятое октября было выбрано по той причине, что именно в этот день в 1966 году была принята международная рекомендация «О положении учителей». Это был первый документ, определяющий условия труда педагогов во всем мире. Подробнее об этом празднике читайте в материале сайта KP.RU