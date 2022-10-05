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Политика4 октября 2022 22:08

Шойгу поручил разъяснить военкоматам порядок предоставления отсрочек

Министр обороны России Сергей Шойгу дал поручение Генштабу Вооружённых сил
Владимир КРАСНОВ
Шойгу поручил разъяснить военкоматам порядок предоставления отсрочек

Шойгу поручил разъяснить военкоматам порядок предоставления отсрочек

Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу Вооружённых сил дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.

Минобороны сообщило, что по итогам селекторного совещания с руководящим составом ВС России Шойгу поручил Генштабу в кратчайший срок довести до глав призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек отдельным категориям граждан.

Идет частичная мобилизация - и сервис «Госуслуги» открыл форму для подачи жалоб от тех, кто недоволен решениями призывных комиссий. На сайте появился баннер «Обжаловать решение о мобилизации». Перейти в раздел можно с помощью цифрового ассистента. Подать заявление на возможное нарушение может тот, кого мобилизовали (как он, вероятно, считает - по ошибке). Либо его близкий родственник.

В форме, которая откроется из списка оснований для отсрочки, можно выбрать то, что может относится к вам. Надо подтвердить свои личные данные, загрузить фото или скан повестки, внести данные военного билета. Плюс — это важно - сканы документов, которые могут являться основанием для отсрочки.