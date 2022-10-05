Шойгу поручил разъяснить военкоматам порядок предоставления отсрочек Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу Вооружённых сил дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.

Минобороны сообщило, что по итогам селекторного совещания с руководящим составом ВС России Шойгу поручил Генштабу в кратчайший срок довести до глав призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек отдельным категориям граждан.

Идет частичная мобилизация - и сервис «Госуслуги» открыл форму для подачи жалоб от тех, кто недоволен решениями призывных комиссий. На сайте появился баннер «Обжаловать решение о мобилизации». Перейти в раздел можно с помощью цифрового ассистента. Подать заявление на возможное нарушение может тот, кого мобилизовали (как он, вероятно, считает - по ошибке). Либо его близкий родственник.

В форме, которая откроется из списка оснований для отсрочки, можно выбрать то, что может относится к вам. Надо подтвердить свои личные данные, загрузить фото или скан повестки, внести данные военного билета. Плюс — это важно - сканы документов, которые могут являться основанием для отсрочки.