Бизнесмену Варданяну предложили возглавить правительство непризнанной НКР Фото: ТАСС

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян предложил бывшему российскому бизнесмену Рубену Варданяну занять должность государственного министра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Арменпресс.

Отмечается, что Варданяну предложена "должность государственного министра Арцаха" (Нагорно-Карабахской республики; госминистр НКР исполняет функции премьер-министра - прим. ред)".

Напомним, 1 сентября 2022 года основатель и бывший владелец инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубен Варданян заявил об отказе от российского гражданства. По его словам, миллиардер решил переехать в Нагорный Карабах. Миллиардер поблагодарил Россию за предоставление возможности достигнуть успехов в бизнесе, отметив, что в РФ он состоялся как бизнесмен, человек и профессионал. Кроме того, Варданян выразил российским властям благодарность за присутствие миротворцев в Нагорном Карабахе.

В прошлом году Forbes оценивал состояние бизнесмена в миллиард долларов. Варданян был включен в список 200 богатейших предпринимателей России.