Эксперты «Яков и партнеры» заявили, что затраты ЕС без российского газа могут превысить €1 трлн Фото: REUTERS

Аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» заявили, что на смягчение последствий энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями и отказом от российского газа, Европе потребуется €1,6 трлн. Об этом пишет "Газета.ru".

«Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1–1,6 трлн евро. Это сравнимо с потенциальными потерями ВВП при отсутствии активного противодействия кризису, но должно позволить избежать эффекта домино и дальнейшего ослабления экономики», – отметила партнер «Яков и Партнеры» и соавтор отчета Елена Кузнецова.

По ее словам, кризис приведет к росту числа банкротств и эффекту домино в финансовом секторе.

Предстоящая зима для ЕС будет холодной, а следующая - полярной. Так оценил энергокризис в Европе президент Сербии Александр Вучич, передает ОТР. Драконовские меры готовит Швейцария. Тем, кто будет отапливать свой дом до температуры выше 19 градусов грозит тюрьма до трех лет. В Брюсселе идей, как решать энергетическую проблему, похоже, просто нет. Кроме предложения Еврокомиссии ввести предельные закупочные цены на российские энергоносители. От этой идеи уже призвали отказаться власти Чехии на том основании, что это неминуемо приведет к дальнейшему росту цен. А в Германии уже опасаются за бюджет на следующий год.

Ранее сстарший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза заявил, что страны Европы вошли в долгосрочный энергетический кризис и катятся в Средневековье. По словам журналиста, новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из Боливии. В частности, указал он, в ЕС теперь высокая инфляция сопровождается нормированием потребления ресурсов, навязываемым государством, передает "Москва 24"