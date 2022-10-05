Байден запретил Минфину США предоставлять России и Белоруссии доллары взамен специальных прав заимствования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джозеф Байден запретил Минфину США предоставлять России и Белоруссии доллары взамен специальных прав заимствования. Об этом в среду, 5 октября 2022 года, сообщили в Белом доме.

"В понедельник, 4 октября 2022 года, президент подписал закон "О запрете обмена SDR России и Белоруссии", который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Белоруссии", - указано в сообщении.

В мае 2022 года палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который запрещает американскому министру финансов предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда (МВФ) - СДР (специальные права заимствования, которые являются расчетной единицей МВФ).

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий продажу в Россию долларовых банкнот. Помимо этого, Джо Байден ограничил импорт алкогольных напитков, бриллиантов и морепродуктов из России, а также экспорт предметов роскоши в страну.