Россиянам рассказали, когда пенсию придется вернуть Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что иногда люди намерено не сообщают в ПФР об изменениях, которые влекут за собой прекращение ряда выплат или вводят в заблуждение при подаче документов.

"Когда гражданин переезжает из льготных зон в другие регионы, проживание в которых не предусматривает получение доплат согласно закону, то он теряет право на их получение", — привела пример эксперт и отметила, что если они не проинформируют ПФР о смене места жительства и продолжат получать деньги, впоследствии по закону их придется вернуть.

При этом Пенсионный фонд имеет право не только взыскать сам размер незаконной выплаты, но и суммы сверх нее (проценты), если будет установлен факт необоснованного обогащения, уточнила она в беседе с "Праймом".

Вместе с кандидатом юридических наук, адвокатом АБ «Яблоков и партнеры» Еленой Ворониной журналисты «‎Комсомольской правды» узнали, что представляет собой пенсия по старости в 2022 году.

— Когда мы говорим о пенсии по старости для большинства граждан России, мы подразумеваем так называемую страховую пенсию по старости, — объясняет Елена.

Юрист подчеркивает, что есть и иные пенсии, выплачиваемые отдельным категориям граждан. К таким, например, отнести можно следующие: пенсии за выслугу лет для военнослужащих и приравненных к ним лиц, пенсия по старости для граждан, пострадавших от радиационных катастроф и так далее.