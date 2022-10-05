В возрасте 90 лет умерла трехкратная обладательница «Грэмми» Лоретта Линн Фото: wikipedia.org; Anna Hanks

Американская певица Лоретта Линн, исполнявшая кантри-музыку, скончалась в возрасте 90 лет, сообщила ее семья.

"Лоретта Линн мирно скончалась дома во сне этим утром, 4 октября", - говорится в заявлении ее семьи, которое опубликовано на странице певицы в Twitter.

О причинах смерти пока не сообщается.

Линн наиболее известна по таким песням как Don't Come Home a' Drinkin', I Wanna Be Free, Cry Cry Cry и Louisiana Woman, Mississippi Man. Пик ее популярности пришелся на 1960-1980-е годы. Певица была отмечена несколькими премиями "Грэмми".

Ранее стало известно, что рэпер Coolio (настоящее имя - Артис Леон Айви младший), умер в возрасте 59 лет. Предположительной причиной смерти артиста стала остановка сердца. В середине 90-х его песня Gangsta's Paradise звучала буквально из каждого утюга, что у нас, что в Америке. Композиция эта была написана для фильма «Опасные умы», где Мишель Пфайффер играла бывшего морского пехотинца; ее героиня уволилась из армии и нанялась учителем в нищую школу, в самый хулиганский и трудный класс. Фильм, впрочем, в России прошел незамеченным. А клип, где та же Пфайффер стальным взглядом смотрела на поющего перед ней чернокожего исполнителя, закрутили на тогдашних музыкальных каналах до дыр.