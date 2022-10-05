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Происшествия5 октября 2022 0:13

Доктор Мясников пострадал от нападения на съемках шоу «О самом главном»

Телеведущего Мясникова покусала обезьяна на съемках программы «О самом главном»
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Доктор Мясников пострадал от нападения на съемках шоу «О самом главном»

Доктор Мясников пострадал от нападения на съемках шоу «О самом главном»

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Во время съемок программы «О самом главном» на врача и телеведущего Александра Мясникова напала обезьяна. Животное привели в студию программы перед обсуждением генетических заболеваний.

Во время рассказа Мясникова примат набросился на доктора и вцепился зубами в ногу ведущего. Врач отметил, что обезьяна его больно укусила, но серьезного вреда не нанесла. «Ты свой банан охраняешь? Хорошо, что старый и зубы тупые», — пошутил ведущий.

Позже, в беседе с изданием "Газета.ru" доктор объяснил ,что таким образом обезьяна «по-стариковски» проявила свой характер. По словам Мясникова, животное не сильно его покусало, а после программы они «помирились».

"Но он так куснул, чуть-чуть, кожу-то не прокусил.<...> Анализы я, конечно, не сдавал, ничего не делал, делов-то тут. Мы потом с ним помирились и все <...> Так что все нормально", - отметил телеведущий.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, во время съемок передачи «Про любовь» одну из участниц атаковала медведица, вместе с дрессировщиком участвующая в программе. Инцидент произошел в перерыве между съемками. Ассистентки режиссера рассказывали дрессировщику его действия в кадре, мишка в традиционном русском костюме находился рядом, послушно выполняя команды хозяина и не проявляя агрессии. В какой-то момент к медведице сзади подошла девушка и, по-видимому, попыталась погладить животное. Однако это было фатальной ошибкой.