Доктор Мясников пострадал от нападения на съемках шоу «О самом главном» Фото: Иван ПРОХОРОВ

Во время съемок программы «О самом главном» на врача и телеведущего Александра Мясникова напала обезьяна. Животное привели в студию программы перед обсуждением генетических заболеваний.

Во время рассказа Мясникова примат набросился на доктора и вцепился зубами в ногу ведущего. Врач отметил, что обезьяна его больно укусила, но серьезного вреда не нанесла. «Ты свой банан охраняешь? Хорошо, что старый и зубы тупые», — пошутил ведущий.

Позже, в беседе с изданием "Газета.ru" доктор объяснил ,что таким образом обезьяна «по-стариковски» проявила свой характер. По словам Мясникова, животное не сильно его покусало, а после программы они «помирились».

"Но он так куснул, чуть-чуть, кожу-то не прокусил.<...> Анализы я, конечно, не сдавал, ничего не делал, делов-то тут. Мы потом с ним помирились и все <...> Так что все нормально", - отметил телеведущий.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, во время съемок передачи «Про любовь» одну из участниц атаковала медведица, вместе с дрессировщиком участвующая в программе. Инцидент произошел в перерыве между съемками. Ассистентки режиссера рассказывали дрессировщику его действия в кадре, мишка в традиционном русском костюме находился рядом, послушно выполняя команды хозяина и не проявляя агрессии. В какой-то момент к медведице сзади подошла девушка и, по-видимому, попыталась погладить животное. Однако это было фатальной ошибкой.