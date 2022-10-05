В США рассказали, что дает России включение новых регионов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что вхождение новых регионов в состав России дает ей защищенную позицию для обороны территорий.

"У России уже была логистическая и народная поддержка в четырех республиках, где прошли референдумы, а также появилась оборонительная позиция", - пояснила она в беседе с РИА Новости.

По оценкам экс-аналитика Пентагона, итоги голосования теперь показывают демократическое волеизъявление жителей присоединившихся территорий.

Напомним, 30 сентября в состав России вошли четыре новых региона: Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Соответствующие документы уже подписал президент РФ Владимир Путин. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что, по мнению россиян, обретает страна после принятия такого решения.

Почти половина респондентов заявили, что главное, чего удастся достичь присоединением четырех новых регионов, это, безусловно, безопасность жителей этих территорий. Теперь, в составе России, они смогут рассчитывать на стабильную поддержку и защиту. Более того, теперь Россия поможет местным жителям восстановить разрушенную инфраструктуру, найти работу, наладить стабильное сообщение с другими регионами страны.