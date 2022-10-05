Кива: Зеленский приговорил к смерти народ Украины Фото: REUTERS

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приговорил к смерти народ своей страны, отказавшись от переговоров с Владимиром Путиным

Как пояснил политик, своим решением Зеленский обрек страну на кровопролитные военные действия "до последнего украинца", в которых киевский режим ждут огромные потери.

"Мой народ приговорили к смерти…" — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, президент Украины подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины, которым запрещаются любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. СНБО принял такое решение 30-го сентября, тем же числом датируется и указ Зеленского.

Как писал сайт KP.RU, тем самым Зеленский нанес жесткий хук в спину своим европейским и прочим союзникам. Корреспондент "Комсомольской правды" Александр ГРИШИН рассказал, чем это кончится для Украины. Все усилия западных "миротворцев" обнулены одним росчерком пера. Как и хоть какие-то перспективы Украины на выживание.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.