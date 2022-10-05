Стремоусов: ВСУ будут отброшены из занятых сёл Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Украинские военные будут отброшены из занятых ими сёл Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он отметил, что Херсонская область является частью России и российская армия не покинет её.

«Газпром» предупредил, что компания имеет право на полное прекращение поставок Молдавии, если Кишинёв нарушит обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года. В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться «только в виде соответствующих дополнений к контракту», добавили в пресс-службе.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в результате переговоров на совете постпредов стран ЕС добился того, что потолок цен на нефть в рамках новых антироссийских санкций не распространится на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки. Он также сообщил об исключении атомной энергетики из санкций.

Президент США Джозеф Байден запретил Минфину США предоставлять России и Белоруссии доллары взамен специальных прав заимствования.

Одна из ракет, выпущенных во время совместных учений Южной Кореи и США, упала на территории военной базы, жертв нет. Южнокорейские военные заявили, что баллистическая ракета Hyunmoo-2 упала на базе после запуска.

Шесть лет назад ПАО «Транснефть» и «Комсомольская правда» затеяли конкурс, посвященный памяти лучшего журналиста России, писавшего о природе. Василий Михайлович Песков всю жизнь проработал в «КП» и бессменно вел одноименную с конкурсом рубрику «Окно в природу» на протяжении полувека (официально признанный мировой рекорд!). «Транснефть» и «Комсомолка» объявляют о начале нового, VI конкурса на соискание премии имени Василия Пескова.

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер считает, что предоставленные Вашингтоном Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним якобы позволяют украинским военным поражать цели, в том числе в Крыму.

Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что вхождение новых регионов в состав России дает ей защищенную позицию для обороны территорий. По оценкам экс-аналитика Пентагона, итоги голосования теперь показывают демократическое волеизъявление жителей присоединившихся территорий.

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приговорил к смерти народ своей страны, отказавшись от переговоров с Владимиром Путиным.

Британские учёные обнаружили новое и совершенно неожиданное следствие глобальных климатических изменений. Открытие сделал профессор Адам Скейф из Университета Экзетера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience. Глобальное потепление влияет не только на погоду, дожди и засухи. Но даже на долготу дня и скорость вращения Земли!