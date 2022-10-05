В Самарской области власти помогают обеспечить мобилизованных экипировкой

Дмитрий Азаров пообщался с мобилизованными. Фото: пресс-служба правительства СО.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с мобилизованными земляками, которые сейчас проходят подготовку в воинской части. Настроение у всех боевое – все готовы защищать Родину, свои семьи, жен, матерей и детей. У многих деды воевали в Великую Отечественную войну, так что их память никто не хочет посрамить.

Глава региона поинтересовался условиями проживания земляков и рассказал об оказываемой им и их семьям поддержке.

Дмитрий Азаров рассказал, что в регионе ведется работа по созданию социального паспорта каждой семьи военнослужащего, и главы муниципальных образований постоянно будут следить за возникающими потребностями.

- На каждую семью должен выйти либо сотрудник администрации, либо соцработник, чтобы провести первичное интервьюирование о составе семьи и злободневных вопросах - устройстве детей в детский сад, школу, медицинском обслуживании, коммунально-бытовых вопросах, вплоть до того, чтобы помочь с ремонтом крыши или забора, - поставил задачу губернатор.

Также Губернатор сообщил, что на средства, выделенные из резервного фонда, закупается экипировка для мобилизованных. Были собраны заявки от командиров частей, сформирован перечень из 11 наименований. Экипировка в ближайшие дни будет доставлена в части.

- До отправки бойцов вся экипировка должна быть поставлена. Понятно, что армия обеспечена всем необходимым, но находясь в постоянном взаимодействии с командармом, мы стараемся оперативные потребности закрывать, - отметил губернатор.

В заключение он поблагодарил всех мобилизованных за их самоотверженность, мужество и патриотизм. А бойцы ответили: «Это наша Родина, и нам ее защищать».