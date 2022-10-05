Aydinlik: Россия и Турция обсуждают альтернативу платежной системе "Мир"

Aydinlik узнал о предложении Турцией своей системы платежей вместо российского «Мира» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Турция ведут активные переговоры по поводу использования турецкой платежной системы Troy в качестве возможной замены российской платежной системе «Мир». Информацию об этом распространило турецкое издание Aydinlik.

По информации источников газеты, в настоящее время эту тему обсуждают представители Центробанков РФ и Турции.

«Пока продолжается поиск альтернативного инструмента для замены платежной системы „Мир“, деятельность которой прекращена из-за введенных против России санкций, ведутся работы по активации платежной системы TROY, разработанной Турцией», - говорится в материале турецких журналистов.

Ранее турецкие банки начали массово отказываться от работы с российской платежной системой «Мир» из-за риска попадания под американские санкции. При этом Анкара на самом высоком уровне (официальные заявления на эту тему делал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его высокопоставленные подчиненные) пообещала, что туристы из РФ не будут испытывать неудобств при оплате покупок в Турции, несмотря на прекращение работы местных банков с картами платежной системы «Мир».

В настоящее время рассматривается либо создание специально турецкого банка, который бы начал работу с картами «Мир», либо скорейшее появление в Турции альтернативного варианта оплаты для россиян.