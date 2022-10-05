Астана и Киев согласовывают назначение нового посла Украины в Казахстане

В ближайшее время может быть назначен новый украинский посол в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина и Казахстан согласовывают назначение нового украинского посла в Астане, официально сообщает казахстанский МИД. Действующий посол Украины в Казахстане ранее отметился русофобскими высказываниями, за что был жестко раскритикован российскими властями.

Ранее МИД России вызвал посла Казахстана в РФ Ермека Кошербаева в связи с ситуацией с украинским послом в Астане Петром Врублевским.

Врублевский в августе нынешнего года публично порассуждал о том, как Киев старается «убить как можно больше русских». После этого Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями. Позже появилась информация, что посол покинул Казахстан, однако в итоге этого не произошло.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Врублевский, несмотря на публичные обещания казахстанских властей в настоящее время продолжает работать в Астане, что крайне возмущает российские власти.