Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика5 октября 2022 5:08

Астана и Киев согласовывают назначение нового посла Украины в Казахстане

Действующий украинский посол в Казахстане ранее устроил настоящий международный скандал
Александр КИСЛОВ
В ближайшее время может быть назначен новый украинский посол в Казахстане

В ближайшее время может быть назначен новый украинский посол в Казахстане

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина и Казахстан согласовывают назначение нового украинского посла в Астане, официально сообщает казахстанский МИД. Действующий посол Украины в Казахстане ранее отметился русофобскими высказываниями, за что был жестко раскритикован российскими властями.

Ранее МИД России вызвал посла Казахстана в РФ Ермека Кошербаева в связи с ситуацией с украинским послом в Астане Петром Врублевским.

Врублевский в августе нынешнего года публично порассуждал о том, как Киев старается «убить как можно больше русских». После этого Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями. Позже появилась информация, что посол покинул Казахстан, однако в итоге этого не произошло.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Врублевский, несмотря на публичные обещания казахстанских властей в настоящее время продолжает работать в Астане, что крайне возмущает российские власти.