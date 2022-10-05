В США назвали виновного в диверсиях на «Северных потоках»

Американский историк Цуэссе обвинил США в диверсиях на «Северных потоках» Фото: REUTERS

В атаках на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» виновным Соединенные Штаты, считает американский историк-исследователь Эрик Цуэссе.

«Тот факт, что правительство США взорвало «Северные потоки» после многолетних более хитрых попыток саботировать их дипломатическими путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать», – заявил он в интервью телеканалу Haber 7.

Как отметил историк, газ из России более пригодный для промышленности Европы, чем поставляемый США сжиженный природный газ. Вместе с тем специалист назвал РФ естественным поставщиков голубого топлива для Евросоюза, поскольку имеет соответствующее географическое положение. Цуэссе добавил, что теперь европейские страны будут платить самые высокие в мире цены за газ ввиду подрыва «Северный потоков».

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».