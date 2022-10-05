Американский авианосец "Рональд Рейган" вернется в Японское море из-за ракетных пусков КНДР

Атомный авианосец США «Рональд Рейган» будет возвращен в Японское море на фоне ракетных пусков КНДР Фото: REUTERS

США переместят атомный авианосец «Рональд Рейган» в Японское море, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап». Решение принято на фоне запусков ракет КНДР.

Согласно информации журналистов, переброска американского военного корабля будет осуществлена уже в самое ближайшее время.

При этом южнокорейское информагентство отмечает, что ранее авианосец покинул воды Японского моря после состоявшихся на прошлой неделе учений с участием США, Южной Кореи и Японии. Факт переброски корабля и возвращения его в Японское море "Рёнхап" называет "крайне неожиданным и экстраординарным" событием.

Ранее стало известно о том, что 4 октября 2022 года КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Снаряд пролетел около 4 тысяч километров и приземлился в исключительной экономической зоне Японии.

Японские власти и руководство НАТО резко раскритиковали действия северокорейских военных Североатлантический альянс и вовсе публично обратился к высшему политическому руководству КНДР с просьбой как можно скорее полностью прекратить проведение подобных ракетных пусков.