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Политика5 октября 2022 5:40

Анджелина Джоли подала против Брэда Питта судебный иск о домашнем насилии

Актриса утвреждает, что его экс-супруг избиал ее и их детей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Анджелина Джоли подала против Брэда Питта судебный иск о домашнем насилии

Анджелина Джоли подала против Брэда Питта судебный иск о домашнем насилии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Анджелина Джоли подала против бывшего супруга Брэда Питта судебный иск о домашнем насилии по отношению к ней и их детям. По ее словам, жестокое обращение со стороны актера стало причиной развода пары.

Как передает Hollywood Reporter, в иске говорится о ссоре в 2016 году на частном самолете, во время которой Питт якобы пытался задушить одного из детей, а другого ребенка ударил по лицу. Актер также схватил Джоли за голову, затем за плечи, а потом толкнул в стену ванной, сказано в иске.

Кроме того, актриса сообщила о попытках ее бывшего супруга подписать договор, согласно которому Джоли не могла бы рассказывать о насилии Питта над ней и детьми. Представители актера пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, ранее завершилось судебное разбирательство между актером Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. Депп требовал у нее компенсацию в 50 миллионов долларов после того, как она в колонке, написанной для The Washington Post, довольно прозрачно намекнула, что являлась жертвой насилия в семье.