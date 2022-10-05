В МИД Казахстана прокомментировали слова Захаровой о после Украины в Астане

Власти Казахстана неожиданно резко раскритиковали официального представителя МИД РФ Марию Захарову Фото: МИД России

В казахстанском МИДе остались недовольны комментарием официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой о ситуации со скандальным послом Украины в Астане Петром Врублевским.

Ранее Захарова раскритиковала Врублевского за его русофобские заявления (в частности, дипломат публично говорил о необходимости "убивать русских"). Также она выразила недоумение тем обстоятельством, что украинский посол до сих находится в Казахстане и активно участвует в публичных мероприятиях, несмотря на сообщения казахстанской стороны о том, что Врублевский является "нежелательной фигурой" в стране.

Как пишет информагентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, в Астане считают, что тональность комментария Захаровой по поводу посла Украины в республике "диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров". По словам Смадиярова, МИД Казахстана вызовет в среду посла РФ в Казахстане для разговора.

При этом, по официальной информации, скандальный украинский посол в Казахстане Врублевский в ближайшее время покинет страну, сейчас Киев и Астана согласовывают кандидатуру нового главы диппредставительства.